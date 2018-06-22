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Пассажиров самолета в тюменском аэропорту Рощино эвакуировали из-за возгорания шасси

Новости Урала
22 июня, 10:13 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 22, июня. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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ТЮМЕНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Более 20 человек были эвакуированы из самолета ATR-72 авиакомпании UTair в тюменском аэропорту Рощино из-за возгорания стойки шасси. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил в пятницу ТАСС сотрудник Тюменской транспортной прокуратуры.

"Произошло возгорание заднего колеса левой стойки шасси во время руления по рулежной дорожке самолета авиакомпании UTair ATR-72, который в пятницу утром должен был вылететь по маршруту Тюмень - Ханты-Мансийск. <...> Было 19 пассажиров и члены экипажа, их высадили в аэропорту. <...> Пожар локализован был сразу же силами аэропорта Рощино", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, в настоящее время решается вопрос о замене воздушного судна. "Их отправят другим бортом", - рассказали в прокуратуре. Там добавили, что по факту происшествия проводится проверка.

Пассажиры рейса вылетят резервным бортом через 3-4 часа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"При взлете рейса UT319 пилот получил информацию о необходимости прекратить взлет и вернуться на место стоянки. Предположительно, при торможении шины колес задымились. Для пассажиров готовится новое воздушное судно, рейс вылетит через 3-4 часа", - сообщили в компании.

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