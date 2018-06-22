Жители Екатеринбурга собрали бутылки для исследования учеными популяций грызунов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН попросили жителей Екатеринбурга собрать для них пластиковые бутылки, которые должны помочь в безопасном изучении популяций грызунов, сообщил в пятницу ТАСС старший научный сотрудник института Олег Толкачев.

"Нам необходимо собрать около двух тысяч пустых пластиковых бутылок объемом пол-литра с широким горлом диаметром 38 миллиметров. Люди их все равно выкидывают, а мы можем дать им вторую, "научную" жизнь, поэтому мы обратились к жителям города, которые уже принесли несколько десятков бутылок. Это безопасный метод, который позволит выяснить плотность населения мелких млекопитающих на гектар, поэтому мы раскладываем бутылки с сухариками в парках и лесопарках города", - сказал Толкачев.

Он пояснил, что бутылки раскладываются на территории парков через каждые пять метров в виде решетки. "В течение нескольких дней мы будем проверять содержимое: если приманка исчезнет, значит она была съедена мышью, полевкой или землеройкой. Такой метод подсчета в отличие от других способов наиболее безопасен для мелких млекопитающих", - добавил Толкачев.

По его словам, приблизительно через полгода результаты мониторинга планируется опубликовать в специализированном научном издании и предоставить информацию региональному управлению Роспотребнадзора.

"Сотрудники Роспотребнадзора учитывают наличие грызунов при проведении дератизации - комплекса работ по уничтожению грызунов, а наш метод может значительно облегчить данную работу", - отметил Толкачев.

В Екатеринбурге открыто несколько пунктов приема пластиковых бутылок, в том числе в Ботаническом саду и Институте экологии растений и животных.