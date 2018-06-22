Аккумуляторы для автономного хода троллейбуса разработали на предприятии Росатома на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты научно-производственного объединения (НПО) "Центротех" (предприятие Топливного дивизиона ГК "Росатом", город Новоуральск, Свердловская область) разработали составные части опытного образца новой системы накопления энергии для троллейбусов, в основе которой - литий-ионные аккумуляторы, позволяющие проезжать до 30 км без контактной сети. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (УЭХК).

"В НПО "Центротех" завершено изготовление основных составных частей опытного образца новой системы накопления энергии для троллейбуса с увеличенным автономным ходом. В ее основе - литий-ионные аккумуляторы, благодаря которым троллейбус сможет проезжать до 30 км без контактной сети. Затем при движении троллейбуса под контактной сетью в течение одного часа батарея полностью заряжается - это и есть увеличенный автономный ход троллейбуса", - говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта Сергея Дерягина, система позволяет расширить возможности уже существующих троллейбусных линий в городах, поскольку, к примеру, в маршруты троллейбусов можно включать заезды в новые жилые микрорайоны, и при этом не "тянуть" туда новую контактную сеть со всей инфраструктурой. "Специалисты "Центротеха" изготовили свою часть опытного образца, сейчас наш инжиниринговый партнер завершит изготовление опытного образца, организует установку и проведение ходовых испытаний в составе троллейбуса", - приводит пресс-служба слова руководителя программы "Электротехническая продукция" НПО "Центротех" Александра Фефелова.

Разработка конструкторской документации началась в ноябре 2017 года. "До конца года планируется провести испытания опытного образца и начать подготовку серийного производства новых систем накопления энергии для троллейбусов с увеличенным автономным ходом", - пояснили в пресс-службе.

О предприятиях

УЭХК - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера, входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом, с 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня здесь сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

НПО "Центротех" - предприятие Новоуральской промышленной площадки, входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно- исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС.