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Более чем шестимиллионный долг по зарплате погасили перед работниками завода на Урале

Новости Урала
22 июня, 13:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, июня. /ТАСС

Долги образовались более чем перед ста сотрудниками Буланашского машиностроительного завода

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в сумме более 6,5 млн рублей погашена перед 102 работниками Буланашского машиностроительного завода в Свердловской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

"В августе 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал Буланашский машиностроительный завод банкротом. Установлено, что с сентября 2017 года по май 2018 года на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 102 работниками предприятия (сотрудниками охраны и работниками котельной) на сумму свыше 6,5 млн рублей. В настоящее время сумма задолженности погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, генеральный директор предприятия был привлечен к административной ответственности. "Также были внесены представления в адрес руководства предприятия, по результатам рассмотрения которых задолженность частично гасилась. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем", - сказали в пресс-службе.

Буланашский машиностроительный завод находится в поселке Буланаш Артемовского района. Предприятие специализируется на производстве и модернизации буровых установок, бурового и насосного оборудования.

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