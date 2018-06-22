Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проводит проверку по факту возгорания шасси у самолета в тюменском аэропорту

Новости Урала
22 июня, 13:38 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 22, июня. /ТАСС

В авиакомпании UTair запрошены документы на самолет, в том числе по его техническому обслуживанию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЮМЕНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Доследственная проверка организована по факту инцидента в тюменском аэропорту Рощино с самолетом авиакомпании UTair, у которого во время движения по взлетной полосе загорелась стойка шасси. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"В аэропорту Рощино при подготовке к взлету пассажирского самолета ATR 72-500, выполнявшего рейс Тюмень - Ханты-Мансийск, произошло возгорание левой стойки шасси. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и самолет, опросили командира и второго пилота воздушного судна, сотрудников наземных технических служб аэропорта, осуществлявших предполетный осмотр самолета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в UTair запрошены документы на самолет, в том числе по его техническому обслуживанию. "По предварительным данным, стойка шасси воздушного судна воспламенилась во время его движения по взлетной полосе перед выполнением взлета. На борту самолета на момент события находилось 20 пассажиров и четыре члена экипажа, из них никто не пострадал. В связи с произошедшим взлет был прерван, самолет отбуксирован на стоянку, пассажиры эвакуированы и на данный момент к месту назначения отправлены другим рейсом", - уточнили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, резервный борт уже прибыл в Ханты-Мансийск. "Общее время задержки составило 5 часов 33 минуты", - пояснили в пресс- службе.

Ранее сообщалось, что после инцидента, который произошел в Рощино утром 22 июня, проверку также проводит Тюменская транспортная прокуратура.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
2
Юмашев назначен советником Путина на общественных началах
3
В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа
4
ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин
5
Власти Аргентины попросили лишить их соотечественника Fan ID из-за непристойной выходки
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
Делегация обеих палат Конгресса США едет в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости