Свердловская киностудия снимет ремейк фильма "Сильные духом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Свердловская киностудия снимет ремейк фильма Виктора Георгиева "Сильные духом" 1967 года. Об этом в пятницу журналистам сообщил директор киностудии Михаил Чурбанов на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Мы с генеральным директором "Госфильмофонда" Вячеславом Тельновым обсудили эту возможность… сделать ремейк фильма "Сильные духом". Этот фильм был востребован в свое время, 60 млн зрителей было у этого фильма. Это история не просто о войне, а о нашем легендарном разведчике Николае Кузнецове - это наш уральский герой", - сказал Чурбанов.

По его словам, базовый сценарий уже готов. "В планах создать и фильм, и сериал… Кино будет сделано в стиле успешных шпионских проектов, стильно, красиво. А в глубине будет простая, ясная история о том, почему наш герой совершает подвиги", - пояснил Чурбанов.

Николай Кузнецов (1911-1944) под именем немецкого офицера Пауля Зиберта вел разведывательную деятельность в оккупированном фашистами городе Ровно, руководил разведгруппой, постоянно общался с офицерами вермахта, спецслужб, высшими чиновниками оккупационных властей, передавая сведения в партизанский отряд.

Кузнецову удалось узнать о подготовке немецкого наступления на Курской дуге, о готовившемся покушении на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. Легендарный разведчик погиб в 1944 году.

Его малая родина находится в деревне Зырянка Талицкого городского округа Свердловской области.