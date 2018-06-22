Память умерших в эвакуационных госпиталях Великой Отечественной войны почтили на Урале

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Память советских бойцов, умерших в эвакуационных госпиталях в годы Великой Отечественной войны, установили члены уральского поискового отряда. В День памяти и скорби на траурной церемонии в Екатеринбурге почтили их память, сообщила в пятницу ТАСС председатель совета организации "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение" Елена Скуратова.

В ночь на 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска перешли границу Советского Союза, Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн - на вооруженные силы. В концлагерях были убиты и замучены 4 млн советских граждан, в плену погибли более 2 млн из 4,5 млн советских военнослужащих. 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби в 1996 году.

"Нам совместно с администрацией Екатеринбурга и военным комиссариатом Свердловской области удалось установить 181 фамилию солдат, умерших в эвакуационных госпиталях Свердловска (ныне Екатеринбург). Мы работали с архивами, с базами данных Министерства обороны РФ, перепроверили каждого. Поисковики и участники акции "Пост № 1" сейчас несут почетный караул", - сказала Скуратова.

В торжественно-траурной церемонии возложения цветов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге приняла участие дочь солдата Красной Армии Василия Киршина, умершего в одном из военных госпиталей Раиса Вогризенко. "Я приехала с Украины на возложение венков к мемориалу, где записано имя моего отца Киршина Василия Георгиевича", - сказала Вогризенко в беседе с корреспондентом ТАСС. Кроме нее на церемонию возложения цветов прибыли семьи из Киргизии, Москвы и Екатеринбурга.

На том же кладбище прошла памятная акция "Завтра была война", в которой приняли участие личный состав Главного Управления МВД по Свердловской области совместно с представителями Общественного совета, ветеранами гарнизона и курсантами Уральского юридического института. По словам руководителя пресс-службы регионального Управления МВД Валерия Горелых, начальник Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Владимир Тиряев пожелал, чтобы современное поколение всегда жило в мирное время и видело только чистое голубое небо над головой.

В Тюмени также планируют установить судьбы сотни людей погибших и без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. В пятницу тюменское региональное отделение "Поискового движения России" в рамках всероссийского проекта "Судьба солдата" открыла общественную приемную. Все желающие жители города Тюмени смогут оставить заявку на установление судеб погибших и пропавших без вести родственников", - рассказали в Тюменской региональной общественной организации "Областной поисковый центр".

Цветы и свечи памяти

Памятные акции прошли и в Ханты-Мансийске. В парке Победы города югорчане возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы. Все в памятной акции приняли участие порядка 500 человек.

В Екатеринбурге в пятницу вечером состоится премьера военной драмы Павла Дроздова "Прощаться не будем" о событиях поздней осени 1941 года. Действия происходят в разгар обороны Москвы, когда гитлеровцы приближались к городу Калинину, чтобы выйти на подступы к столице.

Перед премьерным показом в Уральском региональном информационном центре ТАСС состоялась дискуссия, посвященная теме патриотического воспитания. "Картина "Прощаться не будем" больше построена на психологии, на выборе человека, на примере ребенка, священника, дочери начальника военного гарнизона", - поделился мнением продюсер фильма Алексей Петрухин.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, памятные мероприятия в Екатеринбурге завершатся в 20:00 (мск) гражданской акцией "Свеча памяти", участниками которой станут более 4 тыс. человек. По словам губернатора Евгения Куйвашева, на фронт из региона было отправлено более 700 тыс. человек. Средний Урал производил и поставлял оружие, танки, снаряды и практически всё необходимое для фронта.

"Сегодня мы скорбим о миллионах россиян, погибших на поле брани, замученных в лагерях, расстрелянных оккупантами, умерших от голода и холода, от непосильного труда. О тех, кто отдал свою жизнь, но обеспечил Победу. В этот день мы говорим слова благодарности нашим дорогим ветеранам за их военный и трудовой подвиг", - сказал губернатор.