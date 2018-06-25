Жильцам челябинского дома, где взорвался газ, разрешили вернуться в квартиры

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Большинство эвакуированных на прошлой неделе из челябинской пятиэтажки в результате взрыва газа могут вернуться в свои квартиры. Такое решение приняли городские власти по итогам обследования дома, сообщило в понедельник управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.

Взрыв газа в Челябинске произошел 20 июня на балконе в одной из квартир на втором этаже жилого дома в результате утечки из пятилитрового металлического баллона, пострадали два человека. По уточненным данным, из двух подъездов здания эвакуированы 69 человек.

"В субботу состоялось заседание комиссии по ЧС Челябинска. Было рассмотрено предварительное техническое заключение ООО "МТМ-Строй", согласно которому строительные конструкции первого и второго подъездов, кроме квартир 3, 6, 7, 11, 25 подлежат безопасной дальнейшей эксплуатации. Ограничение на проживание в квартирах, за исключением названных, снято", - говорится в материалах управления.

В управлении уточнили, что в поврежденных квартирах прописано десять человек. Нуждающимся из их числа на время ремонта будет предоставлено жилье в маневренном фонде. Администрация Металлургического района уже выделила грузовой транспорт, чтобы они могли перевезти свои вещи в новое жилье.

По состоянию на утро понедельника из 69 эвакуированных в дом вернулся 41 человек. Остаются в маневренном фонде двое, у родственников - 26.

По данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, ЧП произошло в четырехподъездном пятиэтажном жилом доме 1962 года постройки. Дом не признан аварийным, в нем расположено 80 квартир, общая площадь дома - порядка 4 тыс. кв. м, дом газифицирован. СУ СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело.