Полиция на Урале проверит информацию о детях, сушивших обувь на Вечном огне

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура города Копейска Челябинской области поручила полицейским проверить информацию из соцсетей о том, что несовершеннолетние сушили обувь у городского Вечного огня. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

"Отделу полиции по городу Копейску поручено прокуратурой проверить информацию о том, что несовершеннолетние сушили обувь на мемориале "Вечный огонь", - сказала собеседница агентства.

Монумент "Вечный огонь" в Копейске находится на площади Павших Героев. Решение о создании памятника было принято в 1975 году и приурочено к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.