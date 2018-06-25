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Полиция на Урале проверит информацию о детях, сушивших обувь на Вечном огне

Новости Урала
25 июня, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Информация о произошедшем появилась в соцсетях

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура города Копейска Челябинской области поручила полицейским проверить информацию из соцсетей о том, что несовершеннолетние сушили обувь у городского Вечного огня. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

"Отделу полиции по городу Копейску поручено прокуратурой проверить информацию о том, что несовершеннолетние сушили обувь на мемориале "Вечный огонь", - сказала собеседница агентства.

Монумент "Вечный огонь" в Копейске находится на площади Павших Героев. Решение о создании памятника было принято в 1975 году и приурочено к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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