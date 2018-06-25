Студенты на Урале придумали не имеющую аналогов технологию получения безлактозного молока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Студенты Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) разработали технологию фильтрации молока, которая позволяет получить натуральный безлактозный или высокобелковый продукт без использования дополнительных ферментов. Точных аналогов данной технологии в мире пока нет, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Над разработкой трудились студенты четвертого курса инженерного факультета УрГАУ под руководством профессора кафедры пищевой инженерии аграрного производства УрГАУ Виктора Тимкина. На базе созданного им мембранного устройства студенты придумали и отработали технологию, позволяющую получить молоко без лактозы или с высоким содержанием белка. Разработка не имеет аналогов во всем мире: даже крупнейшая зарубежная компания известного бренда получает молоко без лактозы с применением ферментов, но, как известно, они меняют структуру молока, и конечный продукт нельзя назвать натуральным", - говорится в сообщении.

По словам Тимкина, мембранная технология является новой для пищевой инженерии. "С помощью этой "умной" технологии можно получить высококачественный продукт с заданными свойствами без применения химии. В нашей стране в молочной промышленности применяются мембранное оборудование, однако все оно импортного производства, и в рецептуру приготовления продукта, как правило, входит добавление фермента, чего мы избежали", - приводит пресс-служба слова Тимкина.

Разработчики отмечают, что себестоимость продукта - порядка 50 рублей за литр. "С учетом розничной наценки жители городов смогут покупать натуральное безлактозное молоко в 2-3 раза дешевле аналогов. Сегодня инженерные разработки представителей УрГАУ уже тестируют на молочном предприятии в Свердловской области", - добавили в пресс- службе.

УрГАУ - один из крупнейших в России вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В вузе действует 64 образовательные программы, 22 научные школы по 11 направлениям.