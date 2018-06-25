Долг по зарплате в почти 6 млн руб. погасили перед работниками завода в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в размере почти 6 млн рублей погасили перед работниками Ялуторовского автомобильного завода в Тюменской области, который в августе 2017 года был признан банкротом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что в январе 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье о невыплате зарплаты, в интересах более 100 работников прокуратура направила в суд заявления о взыскании долгов.

"Ялуторовская межрайонная прокуратура Тюменской области более года держит на контроле ситуацию с выплатой зарплаты в ПАО "Ялуторовский автомобильный завод". В августе 2017 года он был признан банкротом, назначен конкурсный управляющий. В результате принятых прокуратурой мер конкурсным управляющим в июне 2018 года в счет погашения долгов по оплате труда было выплачено более 5,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

В апреле 2018 года прокуратура выявила в деятельности конкурсного управляющего нарушения закона о банкротстве, было внесено представление, которое находится на рассмотрении, добавили в ведомстве.

Ялуторовский автомобильный завод - один из ведущих производителей электросварных труб в Уральском федеральном округе. Расположен в городе Ялуторовске в Тюменской области.