Тюменское отделение КПРФ выдвинуло депутата облдумы Левченко на пост губернатора региона

ТЮМЕНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Тюменское областное отделение КПРФ выдвинуло депутата Тюменской областной думы Ивана Левченко кандидатом на выборы губернатора региона, сообщили в понедельник в областном отделении партии.

"Состоялась XIX отчетно-выборная конференция Тюменского областного отделения КПРФ. Было рассмотрено два блока вопросов: первый касался выдвижения кандидата в губернаторы Тюменской области и кандидатов в депутаты Тюменской городской думы. Кандидатом на должность губернатора был выдвинут Иван Левченко - депутат Тюменской областной Думы. Также было выдвинуто 26 кандидатов в Тюменскую городскую Думу по одномандатным округам и 20 кандидатов по единому избирательному округу", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 29 мая назначил 44-летнего Александра Моора врио губернатора Тюменской области вместо возглавившего Минстрой РФ Владимира Якушева. С 2011 года Моор занимал пост мэра Тюмени.

Ранее председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что избирать главу региона 9 сентября будут жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, поскольку для выборов губернатора Тюменской области три самостоятельных субъекта образуют единый избирательный округ.