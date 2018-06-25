Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В семье олимпийского чемпиона Чепикова родился шестой ребенок

Новости Урала
25 июня, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Биатлонист отметил, что "благодаря матери-героине он становится отцом-героем"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. У двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова родился сын, ставший шестым ребенком в его семье.

"Как и четыре года назад, накануне чемпионата мира по футболу в нашей семье родился сын. Шесть олимпиад - шесть детей, хорошо, что не поехал на седьмую", - сказал ТАСС Чепиков.

Пятый ребенок - Мирослав - родился во время чемпионата мира по футболу в Бразилии 4 года назад. Тогда Чепиков назвал сына в честь лучшего, по его мнению, игрока чемпионата - немецкого форварда Мирослава Клозе. На ЧМ-2014 Клозе установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира - 16.

Новорожденному сыну родители пока не выбрали имя. "Пусть будет интрига, до конца чемпионата мира еще далеко", - сказал прославленный биатлонист, отметив, что "благодаря матери-героине он становится отцом-героем".

Чепиков является обладателем Кубка Мира по биатлону, участвовал в шести Олимпийских играх, в 1988 завоевал олимпийское золото в эстафете 4х7,5 км и бронзу - в спринте. На Олимпиаде-1994 он стал победителем спринтерской гонки и серебряным призером эстафеты. В Турине-2006 занял второе место в эстафете. Также является двукратным чемпионом мира.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Персоны
Чепиков, Сергей Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
3
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия
4
В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
5
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
6
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости