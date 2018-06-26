Фестиваль "Дух огня" в ХМАО в 2019 году будет посвящен теме театра и кино

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Семнадцатый международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в 2019 году в Ханты-Мансийске будет посвящен теме театра и кино. Об этом сообщили во вторник в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

"2019 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом театра. Поэтому, по решению оргкомитета, театр и кино станут темой ХVII международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня". Данное мероприятие войдет в план министерства культуры РФ по празднованию Года театра", - говорится в сообщении.

По словам президента кинофестиваля, кинорежиссера, народного артиста России Сергея Соловьева, концепция будущего фестиваля создана на основе реальных вещей.

"Театр и кино - побратимы. То и другое - зрелища, предполагающие зрительные залы, общение сцен и экранов со зрительской аудиторией. Планируется, что жюри будущего фестиваля будет состоять из ведущих деятелей театра и главных режиссеров. На мероприятие будет приглашен культурный цвет мировой актерской элиты и театральной режиссуры", - сказал Соловьев.

Он также отметил, что планируется сделать ретроспективу фильмов, снятых известными театральными режиссерами. "Также в планах показать зрителям два уникальных спектакля самого нового поколения - "Ужас", сценическая версия Набокова, и "Герой нашего времени" по классическому произведению Лермонтова. Оба спектакля поставлены молодым режиссером- дебютантом Татьяной Самбук", - сказал Соловьев.

Также уже обозначены темы открытого конкурса фотографий и микрофильмов фестиваля - "Судьба человека", "Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить", и "Навстречу Миру сердце распахни". Проголосовать за ключевую тему можно будет на официально сайте фестиваля "Дух огня". "Важно своевременно направлять документы, информацию о конкурсах в "Россотрудничество", другим партнерам, чтобы коллеги, в свою очередь, могли оказать содействие в проведении фестиваля. Конкурсы - один из механизмов привлечения внимания к фестивалю", - подчеркнула губернатора региона Наталья Комарова.

О фестивале

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. В 2019 году фестиваль пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта.