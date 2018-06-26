Следователи выясняют обстоятельства смерти детдомовца в детском лагере на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Челябинской области проводят проверку по факту смерти в одном из детских лагерей 13-летнего воспитанника детского дома. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе управления.

"Вечером 26 июня на территории одного из детских лагерей было обнаружено тело 13-летнего воспитанника детского дома. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время игры со сверстниками у мальчика произошел эпилептический приступ. Медицинские работники не смогли спасти ребенка. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование... По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана уголовно- правовая оценка действиям медицинских работников", - уточнили в пресс-службе управления.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.