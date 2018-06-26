Средневековая свадьба станет темой фестиваля исторической реконструкции в Тобольске

ТЮМЕНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Десятый международный фестиваль военно-исторической реконструкции "Абалакское поле" пройдет в городе Тобольск в Тюменской области с 7 по 8 июля. Его главной темой в этом году станет средневековый свадебный обряд, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

"В этом году гостей и участников фестиваля ждет насыщенная программа с 7 по 8 июля: гости смогут посмотреть на полноценный средневековый город начала X века. Главной темой в этом году будет реконструкция свадебного обряда, по задумке он приведет к окончанию вражды между двумя кланами на северо-западе Руси. Первая часть театрализации будет разыграна при открытии фестиваля, а финальная, то есть сама средневековая свадьба, будет реконструирована вечером первого дня перед ночным фолк-рок концертом "Медовый пир", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что особое убранство крепости комплекса "Абалак" придает фестивалю самобытный колорит и служит полноценной декорацией для сражений. "В первый день гостей ожидает динамичный турнир копейщиков, во второй - по многочисленным просьбам последних лет среди гостей фестиваля будет сформирован отряд, который по всем правилам исторического фехтования будет сражаться с отрядом реконструкторов. Сражение будет происходить на мягких мечах и при прикрытии мягких щитов. А в "Городе мастеров" появятся походная кузня, гончарная мастерская и монетный станок", - уточнили в администрации.

По итогам двух дней фестиваля будет определен лучший боец. "Судьи выберут лучшего воина, которому достанется самый ценный подарок фестиваля - меч. Наряду со сражениями в рамках фестиваля будет организовано знакомство с бытом, кухней и средневековыми ремеслами: ткачеством, кузнечеством, столярным и косторезным производством, резьбой по дереву, изготовлению монет", - пояснили в пресс- службе.

Организаторами фестиваля являются правительство Тюменской области, администрации Тобольска и Тобольского района. За последние девять лет на нем побывало более 120 тыс. туристов. На ночном концерте "Медовый пир" в этом году участники из разных регионов РФ исполнят славянские и европейские фольклорные мелодии на народных инструментах средневековой эпохи.