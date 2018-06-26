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Два самолета Ан-148 поступят в военный авиационный полк на Урале в этом году

Новости Урала
26 июня, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Их будут использовать для перевозки оперативных и рабочих групп командования Центрального военного округа во время учений и тренировок

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Два транспортно-пассажирских самолета Ан-148-100Е поступят по гособоронзаказу в отдельный транспортный смешанный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"Два Ан-148-100Е по гособоронзаказу поступят в авиационный транспортный полк в Свердловской области. Поставка авиатехники ожидается до конца года. Уральские летчики проходят переучивание на новый тип самолета на аэродроме Чкаловский в Московской области", - сказали в пресс-службе.

Самолеты будут использовать для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа в зоне ответственности округа во время учений и тренировок.

Ан-148 - ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, может совершать полеты на дальность от 2 до 5 тыс. км без промежуточных посадок с крейсерской скоростью 800-870 км/ч.

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