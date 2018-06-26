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Синоптики предупредили о возможном появлении смога над Челябинском

Новости Урала
26 июня, 15:09 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 26, июня. /ТАСС

За понедельник от жителей поступило 11 жалоб на загрязнение воздуха

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует неблагоприятные метеорологические условия в Челябинске и области, которые будут препятствовать рассеиванию вредных веществ. Предприятиям объявлено предупреждение, говорится во вторник в материалах организации.

"26-27 июня в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим с 20:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) 26 июня до 14:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) 27 июня на территории Челябинска и отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических условий первой степени", - говорится в сообщении.

Ранее подобное предупреждение действовало в Челябинске с вечера понедельника до 14:00 местного времени вторника.

По данным управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, за понедельник от жителей поступило 11 жалоб на загрязнение воздуха.

"Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли", - отметили в управлении.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек. В городе располагается более 266 промышленных предприятий.

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