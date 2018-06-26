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Дубровский надеется, что новый полпред в УрФО будет работать над улучшением жизни уральцев

Новости Урала
26 июня, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Губернатор Челябинской области также выразил благодарность экс-полпреду президента РФ Игорю Холманских "за продуктивное взаимодействие по всем вопросам", затрагивающим интересы региона

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил надежду, что новый полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов продолжит работу по улучшению качества жизни южноуральцев.

Ранее во вторник ТАСС стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Полпредом в УрФО глава государства назначил экс-помощника президента РФ Николая Цуканова.

"Мы благодарны Игорю Холманских за продуктивное взаимодействие по всем вопросам, затрагивающим интересы Челябинской области. Уверен, курс на конструктивное сотрудничество и эффективную работу в интересах экономического и социального развития региона, улучшения качества жизни южноуральцев в рамках тех задач, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным, будет продолжен и Николаем Цукановым", - сказал губернатор.

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Холманских, Игорь Рюрикович Цуканов, Николай Николаевич Дубровский, Борис Александрович
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