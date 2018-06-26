Моор: экс-полпред в УрФО выстроил эффективное взаимодействие с регионами округа

ТЮМЕНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских сумел выстроить эффективное взаимодействие с регионами округа и начать реализацию новых общественно важных проектов. Об этом во вторник сообщил ТАСС врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Ранее во вторник стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в УрФО. Полпредом в УрФО глава государства назначил экс-помощника президента РФ Николая Цуканова.

"Игорь Рюрикович Холманских уделял внимание всем регионам и поддерживал поступательное движение вперед УрФО. Полпредством выстроено эффективное взаимодействие с регионами округа. По инициативе полномочного представителя президента стартовало несколько общественно важных проектов, Тюменская область всегда в них активно участвовала", - сказал собеседник агентства.

Моор также отметил, что Холманских всегда был в центре самых важных политический событий и способствовал принятию верных стратегических решений. "Например, совсем недавно при участии полпреда Тюменская область Югра и Ямал продлили договор между органами власти. Это основа для движения вперед всех наших регионов. Игорь Рюрикович - настоящий профессионал, многое сделал для Урала и всей страны, большое внимание уделяет вопросам и проблемам людей труда. Под патронажем полпреда проходит конкурс профессионального мастерства "Славим человека труда!", он стал авторитетным и с каждым годом объединяет все большее число участников", - пояснил врио главы региона.