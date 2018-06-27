Пять лесных пожаров ликвидировали в Югре

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пять лесных пожаров на охватывавших площадь более 570 га в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре). Об этом в среду сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"За минувшие сутки в Югре потушили три лесных пожара общей площадью 9,2 га. Причиной возникновения огня на землях лесного фонда Урайского и Кондинского лесничеств стали грозы, в Нижневартовском - возгорание в лесу возникло по вине человека. Два лесных пожара, возникшие на территории Юганского лесничества 20 июня, также ликвидированы. После вылета на место пожара удалось установить точную пройденную огнем площадь - она составила 563,6 га, причиной лесных пожаров стали грозы", - говорится в сообщении.

На 9 утра 27 июня в лесах округа действующих очагов огня не обнаружено.

С начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 26 природных пожаров общей площадью 704,54 га, из них 687,54 га лесная площадь и 17 га - нелесная. В 2017 году на эту дату в лесах региона произошло 47 пожаров площадью 172,66 га, а в 2016 году - 206 природных возгораний на площади 3311,76 га.