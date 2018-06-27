Уральские ученые нашли пять осколков метеорита, упавшего в Липецкой области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университете (УрФУ) обнаружили в районе города Ельца в Липецкой области пять фрагментов метеорита, падение которого наблюдалось утром 21 июня в нескольких регионах Центральной России. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее сообщалось, что 21 июня жители регионов Центрального федерального округа начали делиться в социальных сетях фотографиями и видео с моментом падения объекта, при котором наблюдалась яркая вспышка и был слышен громкий хлопок. После этого специалисты вуза приступили к сбору данных для построения траектории, а после определения предполагаемого места падения отправились в Елец.

"Всего сотрудниками лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium Григорием Яковлевым, Александром Пастуховичем и Евгенией Петровой найдено пять метеоритов, крайний найден в среду утром. Общий вес находок - 1,2 килограмма. Самый крупный образец весит 550 граммов", - сказали в пресс-службе, отметив, что в дальнейшем ученые планируют исследовать найденные фрагменты в лаборатории.

По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, место падения объекта рассчитывалось уральскими учеными совместно с коллегами из Хельсинского университета (Финляндия) с помощью данных, полученных от очевидцев и болидной сети - проекту по установке в городах России и Финляндии видеокамер, фиксирующих падения небесных тел. Установлено, что скорость болида при входе в атмосферу составила 14 км/ с, вспышка была зафиксирована на высоте 27 км.

Как пояснил ТАСС доцент физико-технологического института УрФУ, старший научный сотрудник Института физик металлов Уральского отделения РАН Николай Кругликов, найденных метеоритов с известной траекторией падения очень мало - менее 30 штук за всю историю, в то время как общее количество найденных метеоритов измеряется десятками тысяч.

"Обнаружить метеорит почти сразу после падения и получить вещество, не подвергшееся выветриванию, - большая удача. <..> Мы постоянно развиваем нашу болидную сеть, разрабатываем методы обработки поступающих данных, отлаживаем методику поиска в разных климатических зонах, это, конечно, дает свои плоды. Не для всех случаев, где мы можем определить траекторию, возможен результативный поиск, но там, где это возможно, удается получить вещество, такие находки уже есть в метеоритном хранилище УрФУ, но такой оперативности для столь малого объекта достигли впервые", - сказал собеседник агентства.

О лаборатории

Специализированная лаборатория Extra Terra Consortium была создана в УрФУ по федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов и занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Университетское хранилище метеоритов официально является вторым в стране, первое расположено в Москве. Официальный статус уральский репозиторий получил в 2015 году.

Исследователи вуза обладают опытом поиска метеоритного вещества, в частности, за рубежом. Так, первые поиски метеоритов за пределами России были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили.