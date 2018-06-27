Полицейские Екатеринбурга вернули болельщику из Египта украденный телефон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Полицейские Екатеринбурга раскрыли кражу мобильного телефона у болельщика из Египта, который приехал на Урал поддержать футболистов своей сборной в матче чемпионата мира с командой Уругвая. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции в Екатеринбурге "по горячим следам" раскрыли кражу сотового телефона у болельщика из Египта. Мобильный телефон стоимостью $300 был похищен в ресторане быстрого питания на проспекте Ленина за день до начала игры сборной Египта", - сказал Горелых.

По его словам, болельщик сообщил о краже в органы внутренних дел спустя четыре часа. "Сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след и задержали злоумышленника. Подозреваемым оказался неработающий местный житель 1973 года рождения, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления", - пояснил руководитель пресс-службы.

Он добавил, что мужчина сознался в краже телефона и дал признательные показания. "Мобильный телефон возвращен владельцу. Мужчина искренне поблагодарил представителей МВД за профессионализм в работе", - отметил Горелых.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 15 июля в 11 городах РФ, в том числе в Екатеринбурге. Матч между сборными Египта и Уругвая прошел на "Екатеринбург-Арене" 15 июня.