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Источник: известный как "картонный Хавьер" болельщик из Мексики пропал в Екатеринбурге

Новости Урала
27 июня, 10:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

Местные СМИ сообщили, что Хавьер находится в одном из отделов полиции, однако представители ведомства это опровергли

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Полиция Екатеринбурга ищет болельщика из Мексики Хавьера, которого на весь мир прославила его картонная копия, сообщил ТАСС в среду источник из экстренных служб региона.

Местные СМИ сообщили, что Хавьер находится в одном из отделов полиции, куда был якобы доставлен в состоянии алкогольного опьянения.

"Информация о том, что Хавьера доставили в райотдел представители МВД, не соответствует действительности. С заявлениями по поводу пропажи болельщика в полицию никто не обращался. Но все патрульные наряды все равно ориентированы на установление местонахождения мексиканца", - сказал собеседник агентства.

ТАСС запросил комментарий у пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее в интернете стал популярен футбольный болельщик Хавьер, которого жена не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи на автобусе. Позже настоящего Хавьера увидели в Воронеже, где мексиканцы остановились по пути в Ростов-на-Дону.

Друзья болельщика Хавьера ранее сообщили ТАСС, что вместе с ними приедут в Екатеринбург, чтобы 27 июня поболеть за свою команду в мачте чемпионата мира по футболу против шведов.

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