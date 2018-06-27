Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Челябинской области возбудили дело по факту смерти воспитанника детдома

Новости Урала
27 июня, 11:30 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 27, июня. /ТАСС

В управлении СК по региону сообщили, что информации о причине смерти ребенка пока нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти воспитанника детдома в одном из детских лагерей в городе Миассе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Вечером 25 июня на территории одного из детских лагерей в городе Миассе было обнаружено тело 13-летнего воспитанника детского дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области <…> возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом профессиональных обязанностей") УК РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ТАСС сказали, что информации о причине смерти ребенка пока нет.

Ранее один из работников детского лагеря рассказал ТАСС, что такой случай произошел в учреждении впервые с начала 1990-х годов. По его словам, в лагере есть четыре медработника, а дети живут в комфортных условиях.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина ранее сообщила ТАСС, что планирует лично посетить детский лагерь и провести проверку в рамках своих полномочий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Марадона объяснил причины плохого самочувствия на матче Нигерия - Аргентина
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
7
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости