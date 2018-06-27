В Челябинской области возбудили дело по факту смерти воспитанника детдома

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти воспитанника детдома в одном из детских лагерей в городе Миассе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Вечером 25 июня на территории одного из детских лагерей в городе Миассе было обнаружено тело 13-летнего воспитанника детского дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области <…> возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом профессиональных обязанностей") УК РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ТАСС сказали, что информации о причине смерти ребенка пока нет.

Ранее один из работников детского лагеря рассказал ТАСС, что такой случай произошел в учреждении впервые с начала 1990-х годов. По его словам, в лагере есть четыре медработника, а дети живут в комфортных условиях.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина ранее сообщила ТАСС, что планирует лично посетить детский лагерь и провести проверку в рамках своих полномочий.