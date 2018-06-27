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Губернатор Свердловской области передал послу Швеции копии документов XVIII века

Новости Урала
27 июня, 12:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

В XVIII-XIX веках граждане королевства работали на уральских заводах и стояли у истоков первых градообразующих предприятий

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Посол Швеции в России Петер Эриксон (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Посол Швеции в России Петер Эриксон (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

© Департамент информационной политики Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал послу Швеции в России Петеру Эриксону копии документов XVIII-XIX веков о гражданах королевства, работавших на уральских заводах. Об этом в среду сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом королевства в РФ Петером Эриксоном, который прибыл в Екатеринбург на матч своей команды со сборной Мексики в рамках игр ЧМ-2018. Во время встречи он передал послу копии редких архивных документов об уральско-шведском сотрудничестве XVIII-XIX веков, посвященных гражданам королевства, работавшим на уральских заводах и стоявшим у истоков первых градообразующих предприятий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основной темой переговоров наряду с футболом стали возможности развития экономического и гуманитарного сотрудничества Свердловской области и Швеции.

Куйвашев отметив системный характер партнерских контактов, выразил надежду на активизацию диалога как благодаря знакомству шведов с Екатеринбургом в рамках матчей чемпионата мира по футболу, так и благодаря запланированным на осень Дням Швеции.

"Свердловская область - крупный промышленный центр России, Екатеринбург - прекрасный партнерский город. Сегодня сюда прибыло порядка 8 тысяч болельщиков. Возможно, это больше, чем за всю историю российско-шведских отношений. Мы очень рады сегодня быть здесь на матче, который обещает быть крайне интересным. Это будет настоящий праздник футбола. А Дни Швеции позволят нам поддержать историю наших контактов и будут интересны широкому кругу людей", - приводит департамент слова посла.

Эриксон сообщил, что на Дни Швеции в Екатеринбург приедет большая деловая делегация, темой культурного блока мероприятий станет 100-летие выдающегося шведского режиссера Ингмара Бергмана.

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