Апелляционный суд в Челябинске признал законным отмену "Мечел-Коксу" разрешения на выбросы

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске в среду отказал Челябинскому заводу по производству коксохимической продукции ("Мечел- Кокс", входит в группу "Мечел") в требовании отменить приказ регионального управления Росприроднадзора России, которым в июне 2017 года было аннулировано разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В начале марта 2018 года Арбитражный суд Челябинской области отменил приказ областного управления Росприродназора РФ, которым было аннулировано разрешение на выбросы. Прокуратура настаивала на обоснованности приказа.

"По результатам апелляционного пересмотра дела, согласившись с позицией прокурора, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении требований ООО "Челябинский завод по производству коксохимической продукции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, разрешение на выбросы было выдано предприятию в марте 2016 года. При этом как посчитали в надзорном ведомстве, были нарушены положения о нормативах выбросов. Руководителю областного управления Росприроднадзора было внесено представление, на основании которого он и отменил приказ о выдаче разрешения на выбросы.

ТАСС пока не располагает комментарием пресс-службы предприятия.

ООО "Мечел-Кокс" (Челябинский завод по производству коксохимической продукции") выпускает кокс. Завод обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел", а также реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках.