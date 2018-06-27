Тюменская область и Югра договорились о сотрудничестве в сохранении ценных пород рыб

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры договорились о создании рабочей группы для разработки совместных предложений по сохранению и воспроизводству ценных пород рыб, в частности, муксуна. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы Тюменской области по итогам встречи врио губернатора региона Александра Моора с губернатором ХМАО- Югры Натальей Комаровой в Ханты-Мансийске.

"Мы побывали на Югорском рыбоводном заводе, договорились создать рабочую группу, чтобы выработать совместные предложения и внести их как законодательную инициативу. Нам бы не хотелось остаться в истории руководителями регионов, при которых муксун попал бы в Красную книгу, наоборот, мы бы хотели не только охранять его, но и сделать все от нас зависящее, чтобы в перспективе популяция муксуна восстановилась, и мы вновь достигли рекордных объемов вылова, которые были в 1981 году. Это даст возможность заниматься своими промыслами коренным малочисленным народам и создаст условия для промышленной добычи и переработки этой рыбы", - приводит пресс-служба слова Моора.

По словам Комаровой, в 2014 году по инициативе Ямало- Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Тюменской и Томской областей, было инициировано решение о запрете вылова муксуна и определены природоохранные мероприятия по восстановлению численности популяции ценных видов водных биоресурсов, в 2017 году приказом Минсельхоза РФ внесены изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна: они запрещают вылов нельмы, муксуна и тайменя, за исключением отлова в целях аквакультуры для дальнейшего воспроизводства. Также с 2014 года к выпуску ценных видов рыб и формированию собственного стада осетровых и сиговых видов приступил Югорский рыбоводный завод, за последние пять лет заводом выпущено более 500 млн штук личинок сиговых.

"Вместе с тем, по оценке уполномоченных на то структур, численность обской популяции муксуна остается критической для воспроизводства и сохранения. Таким образом, повышение эффективности искусственного воспроизводства ценных сиговых видов водных биоресурсов остается главной задачей", - приводит департамент общественных и внешних связей ХМАО- Югры слова Комаровой.

Она отметила, что регион уже сформировал ряд предложений и направил их в правительство РФ. "Так, предложено ввести критерии отбора организаций, имеющих право осуществлять мероприятия по компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, а также утвердить перечень приоритетных объектов искусственного воспроизводства, что будет способствовать выпуску более ценных видов водных биоресурсов в зависимости от рыбохозяйственного бассейна и исключит выпуск молоди естественных популяций, которые в пополнении не нуждаются, тем самым, исключив перенасыщение их в естественной среде обитания", - уточнили в департаменте.