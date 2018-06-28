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СК возбудил дело из-за гибели девушки после падения на нее мониторов в ночном клубе в Югре

Новости Урала
28 июня, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

ЧП произошло в ночь на 23 июня в Сургуте

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины после падения на нее мониторов в ночном клубе в Сургуте (ХМАО - Югра). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Сургут СУ СК РФ по ХМАО - Югре по факту смерти посетительницы развлекательного заведения в Сургуте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В ночь на 23 июня на женщину, находившуюся на танцполе, обрушилась металлическая конструкция с закрепленными на ней мониторами", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают руководство, персонал клуба и очевидцев, запрошена техническая документация на имеющееся в клубе оборудование для проверки его на предмет безопасности, изучаются записи с камер видеонаблюдения. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за эксплуатацию оборудования и обеспечение безопасности посетителей развлекательного заведения.

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