В Нижнем Тагиле горит мебельный цех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Более 40 пожарных и 12 единиц техники задействованы в тушении крупного пожара в цехе по производству мебели в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Нижнем Тагиле пожарные ликвидируют крупный пожар в цехе по производству мебели. По предварительной информации, площадь пожара составляет 600 кв. метров. В тушении задействованы 12 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава", - говорится в сообщении.

"До прибытия пожарных самостоятельно из горящего цеха эвакуировались 12 человек. Информации о пострадавших не поступало", - уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 09:52 мск. "Для координации сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения. Подача воды идет из пожарного гидранта, находящего на расстоянии 600 метров от очага горения, сил и средств достаточно", - рассказали в пресс-службе.