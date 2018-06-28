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В Нижнем Тагиле горит мебельный цех

Новости Урала
28 июня, 11:04 дата обновления: 28 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Площадь пожара составляет 600 кв. метров, его ликвидируют более 40 спасателей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Более 40 пожарных и 12 единиц техники задействованы в тушении крупного пожара в цехе по производству мебели в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Нижнем Тагиле пожарные ликвидируют крупный пожар в цехе по производству мебели. По предварительной информации, площадь пожара составляет 600 кв. метров. В тушении задействованы 12 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава", - говорится в сообщении.

"До прибытия пожарных самостоятельно из горящего цеха эвакуировались 12 человек. Информации о пострадавших не поступало", - уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 09:52 мск. "Для координации сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения. Подача воды идет из пожарного гидранта, находящего на расстоянии 600 метров от очага горения, сил и средств достаточно", - рассказали в пресс-службе.

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