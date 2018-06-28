Уральские ученые доставят в Екатеринбург найденные в Липецкой области осколки метеорита

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Группа ученых Уральского федерального университета (УрФУ) завершила поисковые работы на месте падения 21 июня метеорита в районе города Елец в Липецкой области. Пять найденных образцов будут доставлены в Екатеринбург, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на профессора УрФУ Виктора Гроховского.

Ранее сообщалось, что рано утром 21 июня объект наблюдали жители нескольких регионов Центрального федерального округа и активно делились в социальных сетях фотографиями и видео момента его падения с яркой вспышкой и громким хлопком. После этого специалисты УрФУ и Хельсинского университета (Финляндия) приступили к сбору данных для построения траектории, и после определения предполагаемого места падения отправились в Елец.

"Поисковые работы сотрудников лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium в районе города Елец завершены. К выходным группа специалистов вернется в Екатеринбург вместе с обнаруженными пятью образцами метеоритного вещества", - сказали в пресс-службе УрФУ.

По словам Гроховского, место падения объекта рассчитывалось с помощью данных, полученных от очевидцев и болидной сети - проекту по установке в городах России и Финляндии видеокамер, фиксирующих падения небесных тел. Установлено, что скорость болида при входе в атмосферу составила 14 км/с, вспышка была зафиксирована на высоте 27 км. За время экспедиции найдено пять осколков метеорита, общий вес находок - 1,2 килограмма.

Специализированная лаборатория Extra Terra Consortium была создана в УрФУ по федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов и занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Университетское хранилище метеоритов официально является вторым в стране, первое расположено в Москве. Официальный статус уральский репозиторий получил в 2015 году.

Исследователи вуза обладают опытом поиска метеоритного вещества, в частности, за рубежом. Так, первые поиски метеоритов за пределами России были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили.