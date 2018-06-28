Локализован крупный пожар в цехе по производству мебели в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Крупный пожар в цехе по производству мебели в Нижнем Тагиле Свердловской области локализован. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В мебельном цехе в Нижнем Тагиле пожарные предотвратили распространение огня, огонь локализован. Из огня пожарные вынесли четыре газовых баллона, предотвратив их взрыв, тушение продолжается", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что на месте пожара продолжают работать 14 единиц пожарной и спецтехники и 50 человек личного состава. "По уточненной информации, из помещений цеха были эвакуированы 150 человек, пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре поступила в 09:52 мск. Площадь пожара составила 600 кв. метров.