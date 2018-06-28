Гроза в Югре оставила без электроснабжения около двух тысяч жителей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа остались без электроснабжения из-за грозы в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в опубликованном в четверг докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"В 11:06 при грозе отключились воздушные линии 110 кВ Новая - Картопья, Новая - Советская и Картопья - Советская. Были обесточены подстанции 110 кВ "Советская", "Комаровская", "Даниловка" и "Лема". Без электроснабжения оставались бытовые потребители - около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 11:33 произведены переключения и запитана часть потребителей. "Сейчас остается обесточена подстанция "Даниловка" (промышленная нагрузка). Ведутся аварийно-восстановительные работы", - пояснили в центре.