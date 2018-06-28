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Предприятие в Челябинске оштрафовали на 200 тыс. рублей за ненормативные выбросы

Новости Урала
28 июня, 13:38 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 28, июня. /ТАСС

По данным прокуратуры, установка очистки газа на предприятии "Нихром" работает с эффективностью 20,5% вместо 70-95%

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Министерство экологии Челябинской области оштрафовало челябинское научно-производственное предприятие "Нихром" на общую сумму 200 тыс. рублей за неэффективность фильтрующей выбросы установки и за работу без экологических документов. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В отношении ООО НПП "Нихром" природоохранным прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях. <…> Региональным министерством экологии "Нихром" оштрафовано на общую сумму 210 тыс. рублей. Руководителю предприятия прокурором внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что на предприятии 22 мая прошла проверка. Во время нее было установлено, что установка очистки газа работает с эффективностью 20,5% вместо 70-95%. Кроме того, у ООО НПП "Нихром" не оказалось разрешения на выбросы вредных веществ и целого ряда других экологических документов.

Комментарием руководства предприятия ТАСС пока не располагает.

По данным открытых источников, челябинское ООО НПП "Нихром" работает в сфере металлургии, занимается плавкой металлов.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек. В городе располагается более 266 промышленных предприятий.

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