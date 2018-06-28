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Москалькова положительно оценивает социальные программы в ЯНАО

Новости Урала
28 июня, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что в округе нет очередей на жилье для детей-сирот, достигших 18 лет

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, находящаяся в рабочей поездке в Салехарде, положительно оценила социальные программы в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО). Об этом она в четверг сообщила ТАСС.

"Я ознакомилась с социальной работой в Ямало-Ненецком округе, с социальными программами и могу сказать, что тут нет очередей на жилье для детей-сирот, достигших 18 лет. Детей-сирот, которым государство гарантирует жилье, в округе заранее ставят на учет, выделяются бюджетные деньги, по достижении 18 лет они получают жилье", - сказала Москалькова.

Она также ознакомилась с системой помощи пожилым людям в округе. "Тут нет домов престарелых, но есть дом, в котором специальные квартиры выделены пожилым, они живут в квартирах и с ними работает социальный работник", - проинформировала омбудсмен.

По ее словам, в округе действуют программы для коренных малочисленных народов, чья жизнь связана с оленеводством. "Здесь самое больше поголовье оленей, созданы условия для переработки оленины, панты перерабатываются, и создание таких социально-экономических условий важно для коренных малочисленных народов", - отметила Москалькова.

Она рассказала, что особое внимание уделяется детям ненцев. "Есть программы сохранения языка, созданы интернаты для детей со специальными образовательными программами, организовано питание, такие формы работы порадовали", - заключила уполномоченный по правам человека в РФ.

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Ханты-Мансийский автономный округ
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