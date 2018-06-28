Региональный центр "Сириус" по поддержке талантливых детей планируют открыть в Тюмени

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Региональный центр "Сириус" для обучения и сопровождения талантливых детей планируют открыть в Тюмени на площадке новой школы, которая осенью откроется в одном из микрорайонов города. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы Тюменской области по итогам встречи врио губернатора региона Александра Моора с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым в Новом Уренгое.

"Мы с удовольствием создаем комфортную городскую среду для жителей автономного округа, которые переезжают жить в Тюмень. 1 сентября открывается новая современная школа рядом с микрорайоном "Ямальский-2". Ее изюминкой станет и то, что здесь будет находиться центр "Сириус". Он откроет совершенно новые возможности для талантливых и одаренных ребят", - приводит пресс-служба слова Моора.

Ранее сообщалось, что первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром "Сириус" был создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей, стала Свердловская область. Он получил название Уральский образовательный центр "Золотое сечение" и уже провел несколько смен для сотен школьников региона.

По словам Артюхова, в этом году благодаря инициативе Тюменской области удвоена сумма, которая будет направлена на переселение жителей ЯНАО. "В результате 400 ямальских семей смогут переехать в более комфортные климатические условия", - приводит пресс-служба слова Артюхова.

В пресс-службе добавили, что ключевые совместные инфраструктурные проекты реализуются сторонами в рамках отдельного договора и программы "Сотрудничество", которая действует с 2005 года. За это время было осуществлено более 170 крупных проектов по различным направлениям, в том числе в строительстве, транспорте и социальной сфере. 18 июня врио главы Тюменской области Александр Моор, врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова продлили договор о сотрудничестве до 2025 года.