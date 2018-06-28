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Жители признанных самостроями домов в Тюменской области смогут оформить их в собственность

Новости Урала
28 июня, 14:35 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 28, июня. /ТАСС

Соответствующее постановление приняло правительство региона

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ТЮМЕНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Тюменской области приняло постановление, позволяющее жителям региона оформить в собственность дома, имеющие признаки самовольных построек, то есть не оформленных юридически должным образом. Об этом в четверг сообщили в областном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Ранее сообщалось, что в начале июня жители поселка Красный Октябрь записали видеообращение для "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным и выложили его в соцсетях. Они рассказали, что имеют официальную регистрацию по месту пребывания и оплачивают налоги. Однако местные власти и суды считают эти постройки самовольными. Тогда врио губернатора региона Александр Моор пообещал жителям, что механизмы, позволяющие им оформить в собственность дома, будут созданы в ближайшее время.

"Правительством области принято постановление, в нем содержится перечень документов, необходимых для оформления земельных участков под индивидуальными домами, имеющими признаки самовольных построек. Владельцам таких домов земельные участки будут предоставляться бесплатно. Это значит, что "земельная амнистия" в регионе, разработанная по поручению Александра Моора, начинает действовать", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что "земельной амнистией" смогут воспользоваться не только жители поселка Красный Октябрь, но и всех муниципалитетов области.

"Таким образом, в области создан новый механизм реализации права на жилище гражданами, проживающими в домах, имеющих признаки самовольных построек. Он позволяет решить вопрос с жильем большому числу людей, в первую очередь пожилых, долгое время проживающих в домах, юридически не оформленных. Для многих из них это жилье является единственным объектом имущества", - уточнили в департаменте.

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Персоны
Моор, Александр Викторович
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Тюменская область "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2018
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