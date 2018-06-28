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В Челябинской области ожидаются шквалистый ветер, грозы и град

Новости Урала
28 июня, 15:56 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 28, июня. /ТАСС

При грозах ветер может усиливаться до 25 м/с

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение. В регионе во второй половине дня в четверг и 29 июня ожидаются шквалистый ветер, сильные дожди, грозы, крупный град.

"Во второй половине дня 28 июня, ночью и днем 29 июня в отдельных районах [Челябинской области] ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более, днем град, местами крупный", - говорится в тексте предупреждения.

В ГУ МЧС РФ по региону рекомендовали жителям убрать вещи со двора и балконов. На улице при сильном ветре обходить рекламные щиты, шаткие строения, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

Сильный ветер в ночь на четверг в соседней с Челябинской областью Башкирии в селе Киргиз-Мияки повредил кровли домов на трех улицах.

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