Вымогавшие деньги у военных в Челябинской области осуждены на срок от 3,5 до 10 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Суд в Челябинской области назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 3,5 до 10 лет участникам группы вымогателей, от действий которой пострадали 17 военных. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Чебаркульский городской суд вынес приговор в отношении четверых местных жителей. Соучастники в 2014-2015 гг совершили преступления в отношении 17 военнослужащих по контракту. <…> Суд приговорил их к лишению свободы на срок от трех с половиной до десяти лет, со штрафами от 40 до 120 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов", - говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что осужденные находили своих жертв в районе чебаркульского военного городка преимущественно ночью. В некоторых случаях военным наносили телесные повреждения, демонстрировали пистолет и предмет, похожий на биту. У пострадавших под надуманными предлогами требовали телефоны, планшетные компьютеры, деньги. Один из военных передал вымогателям ключи от автомобиля "Мазда".