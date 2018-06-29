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Полевая олимпиада юных геологов соберет в Тюмени школьников из России и Казахстана

Новости Урала
29 июня, 10:14 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 29, июня. /ТАСС

Учащиеся будут проверять знания и навыки в минералогии, GPS-навигации и изучении горных пород

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ТЮМЕНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Команды школьников из регионов России и Казахстана примут участие в областной полевой олимпиаде юных геологов, которая впервые пройдет в Тюмени с 1 по 10 июля. Соревнования приурочены к 70-летию тюменской геологии, сообщили в пятницу в пресс-службе Сибирского научно-аналитического центра (СибНАЦ)

"С 1 по 10 июля в рамках празднования 70-летия тюменской геологии пройдет Тюменская областная открытая полевая олимпиада юных геологов, в ней примут участие команды из Тюмени, Томска, Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Екатеринбурга, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), а также Казахстана. Юных геологов ждет насыщенная программа - это не только соревнования, но и экскурсии и мастер-классы", - говорится в сообщении. По словам организаторов, на геологическом форуме школьники будут проверять свои знания и навыки в минералогии, GPS-навигации и изучении горных пород.

"В 2015 году в Тюмени прошла X Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов, участие в которой приняли порядка 500 человек, включая иностранных гостей, а прошлым летом столица региона принимала международный молодежный форум "Геология объединяет". Традиция объединять в нашем городе школьников, заинтересованных минералогией, историей и практикой нефте- и газодобычи, не нарушится и в этом году, тем более, что есть достойный повод - 70-летие тюменской геологии", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Кроме того, юные геологи побывают на экскурсии в минералогическом музее СибНАЦ, в музее истории науки и техники Зауралья и на учебном полигоне Тюменского индустриального университета (ТИУ). "Согласно предварительной заявке, участие в олимпиаде примут 14 команд, две из них будут представлять на геологическом форуме Тюмень", - уточнили в пресс-службе.

2018 год - год 70-летия тюменской геологии. Тюменская нефтеразведочная экспедиция была создана в январе 1948 года. В 1953 году в селе Березове забил мощный газовый фонтан, а спустя сеть лет в селе Шаиме была получена первая нефть промышленного значения. Сейчас в регионе насчитывается более 900 открытых месторождений.

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