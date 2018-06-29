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Ученые на Урале изучают миграцию грызунов в целях профилактики опасных болезней

Новости Урала
29 июня, 14:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Анна Корякина

Данные о передвижениях мышей планируется получать с помощью приманки со светящимся веществом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Анна Корякина/. Ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН приступили в Екатеринбурге к изучению миграции грызунов в целях профилактики опасных заболеваний, переносчиками которых они являются. Для этого разработан новый метод - приманка со светящимся веществом, отслеживая которое можно получить данные о передвижениях мышей, сообщил в пятницу ТАСС старший научный сотрудник института Олег Толкачев.

"Данный способ позволяет изучить миграционную активность, что актуально для крупных городов, поскольку грызуны способствуют распространению опасных для человека заболеваний - в этом состоит практическая значимость нашей работы, которую мы начали в Екатеринбурге. Предложенный нами метод является безопасным для животных, и на то, чтобы его запатентовать, нам потребовалось два года", - рассказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что в ходе исследования впервые успешно протестирован в естественной среде, в лесопарковой зоне, способ поиска так называемой родаминовой метки в теле животных.

"Мыши, съедающие родамин, получают метку. Спустя время мы отлавливаем животных на различных расстояниях от места мечения и осматриваем их в лаборатории, где за счет свечения в результате флуоресценции можем обнаружить вещество-маркер и тем самым определить дальность миграций", - уточнил Толкачев.

По его словам, использование "светящейся метки" поможет специалистам понять механизм распространения заболеваний, которые переносят грызуны.

"В перспективе наши данные могут быть полезны для разработки новых мер борьбы с ними, так как вопрос изучения миграций, в том числе, важен с точки зрения здоровья населения", - добавил Толкачев.

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