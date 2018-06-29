Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый полпред в УрФО Цуканов обсудил вопросы развития округа со своим предшественником

Новости Урала
29 июня, 15:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, июня. /ТАСС

По данным аппарата полпреда, 2 июля Николай Цуканов проведет встречу с уральскими губернаторами и временно исполняющими обязанности глав регионов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов

© Александр Демьянчук/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов в пятницу обсудил вопросы социально-экономического развития регионов округа со своим предшественником Игорем Холманских. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Смотрите также

Песков объяснил отставку Холманских с поста полпреда в УрФО ротационным процессом

Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО

Путин освободил Холманских от должности полпреда в Уральском федеральном округе

Президент РФ Владимир Путин 26 июня освободил Холманских от должности полномочного представителя президента в УрФО. Полпредом в округе был назначен экс-помощник главы государства Николай Цуканов.

"Николай Цуканов провел рабочую встречу с Игорем Холманских, ранее занимавшим должность полпреда. Обсуждались вопросы социально-экономической и общественно-политической ситуации в УрФО, задачи по реализации майского указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", - говорится в сообщении.

Также Цуканов провел ряд рабочих встреч с руководителями силовых структур. Кроме того, по данным аппарата полпреда, 2 июля Цуканов проведет встречу с уральскими губернаторами и временно исполняющими обязанности глав регионов, формат встречи уточняется.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Майский указ — 2018 Свердловская область
Страны
Россия
Персоны
Холманских, Игорь Рюрикович Цуканов, Николай Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
2
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
7
Мексиканский "карнавал мертвых" пройдет на улицах Москвы 29 июня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости