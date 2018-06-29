Новый полпред в УрФО Цуканов обсудил вопросы развития округа со своим предшественником

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов в пятницу обсудил вопросы социально-экономического развития регионов округа со своим предшественником Игорем Холманских. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня освободил Холманских от должности полномочного представителя президента в УрФО. Полпредом в округе был назначен экс-помощник главы государства Николай Цуканов.

"Николай Цуканов провел рабочую встречу с Игорем Холманских, ранее занимавшим должность полпреда. Обсуждались вопросы социально-экономической и общественно-политической ситуации в УрФО, задачи по реализации майского указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", - говорится в сообщении.

Также Цуканов провел ряд рабочих встреч с руководителями силовых структур. Кроме того, по данным аппарата полпреда, 2 июля Цуканов проведет встречу с уральскими губернаторами и временно исполняющими обязанности глав регионов, формат встречи уточняется.