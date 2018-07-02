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В Югре на площади 101 га действуют два лесных пожара

Новости Урала
2 июля, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По информации окружного департамента недропользования и природных ресурсов причиной возгораний стали грозы

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Спасатели за минувшие выходные потушили восемь из десяти зафиксированных лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, сейчас в регионе действует два лесных пожара на площади 101 га. Об этом в понедельник сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

"За минувшие выходные дни в Югре обнаружили десять лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила 209,8 га. Силами специалистов бюджетного учреждения "База авиационной и наземной охраны лесов" восемь из десяти пожаров потушены. В данный момент в лесах Югры продолжают действовать возникшие накануне в Белоярском и Советском районах два природных возгорания, площадь составляет один и 100 га соответственно", - говорится в сообщении.

По данным департамента, лесные пожары относят к типу низовых, их породили грозы. "Огонь в лесу удалось локализовать. В тушении возгораний участвуют 30 человек авиационной пожарной службы", - дополнили в ведомстве.

С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 40 лесных пожаров общей площадью 935,74 га, из них 918,74 га лесная площадь и 17 га - нелесная. Предположительно, что причиной одного возгорания в 2018 году стало несанкционированное выжигание травы, 28 очагов огня в лесах автономного округа возникли от гроз и 11 - по вине местного населения. В 2017 году на эту дату в лесах региона зафиксировали 51 пожар площадью 184,96 га. В 2016 году - 209 природных возгораний, площадь, пройденная огнем, составила 3316,96 га.

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