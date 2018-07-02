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Голограммы сокровищ Алмазного фонда впервые представили широкой публике

Новости Урала
2 июля, 12:29 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Экспозиция из десяти оптических клонов открылась в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске

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Бант-склаваж Екатерины II, изготовленный в 1764 году

Бант-склаваж Екатерины II, изготовленный в 1764 году

© Борис Кавашкин/ТАСС/Гохран России

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Выставка 10 оптических клонов - ультрареалистичных голограмм - сокровищ Алмазного фонда впервые открылась для широкой публики в России. Местом ее проведения стал расположенный в Челябинске Государственный исторический музей Южного Урала, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

Как пояснили в музее, каждый оптический клон располагается в специальном кубе без одной стенки. Для того, чтобы увидеть голограммы, никаких дополнительных приспособлений посетителям выставки не требуется. Голограммы изготовлены по методу российского ученого Юрия Денисюка, коллекция является единственной в мире, так как основана на разработке ученого.

"Первая выставка оптоклонов сокровищ Алмазного фонда прошла в закрытом режиме... Сегодня выставка впервые стала доступна для широкой публики в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск выбран, так как у нас новое здание, готовое принять экспозиции любой сложности, любые новые технологии, а кроме того, у нас хорошая репутация, заключены договоры с музеями Кремля и музеями Санкт- Петербурга", - сказали в пресс-службе.

На выставке представлены оптоклоны четырех экспонатов из серебряной коллекции ювелира XIX века Павла Сазикова: "Колокольчик", "Тройка", "Пастушок" и серебряный сосуд для питья - корчик. Есть оптоклоны двух орденов: Святой Екатерины и Святого Александра Невского, оптоклоны турмалинового банта-склаважа Екатерины II, современной диадемы, флакона работы Фаберже и погремушки-свистка с драгоценными камнями, подаренной будущему императору Александру I в детстве.

Выставка продлится по 17 сентября.

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