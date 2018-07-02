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СК возбудил дело об уклонении строительной фирмы от уплаты налогов на 53 млн руб. в Югре

Новости Урала
2 июля, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По данным ведомства, руководитель организации предоставил в налоговую службу заведомо ложные данные

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения строительной компании от уплаты налогов на 53 млн рублей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и учредителя коммерческой строительной организации, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый с 2013 по 2015 год уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 53 млн рублей, предоставив в налоговую службу заведомо ложные данные.

"В настоящее время приняты обеспечительные меры в виде приостановления операций по счетам в банке и запрета на отчуждение имущества предприятия без согласия налогового органа", - добавили в ведомстве.

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