СК возбудил дело об уклонении строительной фирмы от уплаты налогов на 53 млн руб. в Югре

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения строительной компании от уплаты налогов на 53 млн рублей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и учредителя коммерческой строительной организации, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый с 2013 по 2015 год уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 53 млн рублей, предоставив в налоговую службу заведомо ложные данные.

"В настоящее время приняты обеспечительные меры в виде приостановления операций по счетам в банке и запрета на отчуждение имущества предприятия без согласия налогового органа", - добавили в ведомстве.