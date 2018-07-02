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Потомство хищных ящериц - варанов появилось в Екатеринбургском зоопарке

Новости Урала
2 июля, 14:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, июля. /ТАСС

В учреждении сообщили, что это первый случай появления потомства у полосатых варанов в России

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Полосатый варан

Полосатый варан

© Дарья Змеева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Потомство хищных ящериц - полосатых варанов - появилось в зоопарке Екатеринбурга, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела зоопарка по связям с общественностью Игорь Пермяков.

"Это первый случай появления потомства в России у полосатых варанов, поскольку в зоопарках обычно они содержатся по одной особи либо их вообще не содержится. В 2015 году к нам приехали три особи - две самки и один самец, спустя три года они принесли потомство", - сказал он.

В отделе пояснили, что 185 дней детеныш находился в инкубаторе, потому что в вольере процесс инкубации длится дольше, а также он мог не вылупиться, поскольку "родители могли его съесть". Пермяков пояснил, что полосатые вараны являются самыми крупными хищными ящерицами, они обитают в Юго-Восточной Азии, большую часть времени проводят в воде. Данный вид питается всевозможными мелкими животными такими, как крысы, мыши, а также поедают рыбу и других ящериц.

Детеныш варана сейчас находится в отсаднике. "Варан подрос, опасность для жизни исчезла. Когда он станет взрослой особью - примерно через три года, мы можем переместить его из отсадника в экспозицию. Кроме этого, в зависимости от пола мы его будем отсаживать либо к самцу, либо к самке, пока пол не известен", - уточнил сотрудник зоопарка.

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