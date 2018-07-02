Пострадавшая при взрыве газа в Челябинске 20 июня женщина скончалась в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Женщина, которая получила сильные ожоги в результате произошедшего 20 июня взрыва газа в пятиэтажном доме в Челябинске, умерла. Ее сын находится в тяжелом состоянии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации города.

Взрыв газа в Челябинске произошел на балконе в одной из квартир на втором этаже жилого дома в результате утечки газа из пятилитрового металлического баллона, пострадали два человека. С ожогами 80% тела в реанимацию доставили ребенка и с ожогами 40% тела - женщину.

"Женщина, к сожалению, в воскресенье скончалась в больнице", - уточнили в пресс-службе, добавив, что сын женщины по-прежнему находится в реанимации. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.