Цуканов: аппарат полпреда в УрФО сосредоточит внимание на выполнении указов президента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) будет акцентировать внимание на контроле за реализацией указов президента, сообщил в понедельник новый полпред Николай Цуканов в рамках совещания с губернаторами и временно исполняющими обязанности глав регионов округа.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в УрФО. Полпредом в округе был назначен экс-помощник главы государства Николай Цуканов.

"Аппарат сосредоточит внимание на контроле за реализацией указов президента, он будет объективным, жестким, но последовательным. Также будет оказываться помощь местным властям для выполнения поставленных задач", - сказал Цуканов.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в регионе укрепляется экономическая и социальная политика, выполняется гособоронзаказ. "Будем выполнять ключевые тезисы майских указов президента. Ситуация в экономике и социальной сфере стабильна, валовый региональный продукт превысил 2 трлн рублей", - сказал Куйвашев.

Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что в регионе строят работу с учетом последних посланий президента, речь, в частности, идет о кадровой политике, привлечении инвестиций. "Это ключевые задачи правительства ЯНАО", - подчеркнул Артюхов.

Выборы без конфликтов

Полпред на совещании также уделил внимание предстоящим выборам и отметил, что выборная кампания в Уральском федеральном округе должна пройти без конфликтов. "Предстоят выборы, особое внимание будет уделено выборам губернатора Тюменской области, Екатеринбургской и Тюменской городских дум. Не должно быть конфликтов, политическая борьба - дело партий, а не госорганов, прошу обратить на это внимание", - сказал Цуканов.

Выборы главы Тюменской области и в городскую думу Тюмени состоятся в единый день голосования 9 сентября. В избирательной кампании участвуют три кандидата на должность главы региона от партии "Единая Россия" - врио губернатор Александр Моор, председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам областной думы Владимир Нефедьев и председатель комитета регионального парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов. Также своих кандидатов на этот пост представили тюменские региональные отделения "Справедливой России" и КПРФ.

Ранее депутаты гордумы Екатеринбурга назначили 25 июля датой проведения конкурса на пост главы города. После завершения конкурса комиссия предложит выбранных кандидатов для утверждения одного из них в должности главы Екатеринбурга депутатам гордумы седьмого созыва, которых выберут 9 сентября.

Сейчас в Екатеринбурге мэр, который также председательствует в гордуме, выполняет в первую очередь представительские функции, тогда как руководителем исполнительной власти является глава городской администрации. Первый пост занимал Евгений Ройзман, который подал в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов мэра, администрацией Екатеринбурга руководит Александр Якоб. В сентябре депутаты городской думы выберут мэра города, в полномочия которого будут входить как административные, так и представительские функции.