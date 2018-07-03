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Площадь лесного пожара в Югре увеличилась за сутки в 4,4 раза

Новости Урала
3 июля, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Площадь возгорания составляет 440 га

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© Светлана Павлова/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилась за сутки в 4,4 раза, до 440 га. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Департамент недропользования и природных ресурсов в понедельник сообщал, что площадь пожара в Советском районе составляет 100 га.

"По данным на сегодняшнее утро, в регионе действуют два лесных пожара: в Советском (440 га) и Нижневартовском (7 га) районах. Предполагаемая причина возникновения возгораний - грозы", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

В тушении пожаров принимают участие более 30 спасателей. Тушению пожара в Советском районе мешает сильный ветер, планируется, что в ближайшее время на место возгорания будут направлены дополнительные силы.

С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксирован 41 лесной пожар общей площадью 1282,74 га, в 2017 году на эту дату в лесах региона зафиксировали 51 пожар площадью 184,96 га.

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