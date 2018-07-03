Бригады медиков на массовых мероприятиях в Екатеринбурге будут работать на сегвеях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют использовать на всех массовых мероприятиях веденную в дни чемпионата мира по футболу практику перемещения медиков на сегвеях для оказания помощи. Об этом сообщила во вторник журналистам заместитель начальника управления здравоохранения администрации города Татьяна Савинова.

"В фан-зоне мы опробовали совершенно новую для нас технологию экстренного реагирования - это мобильная бригада на сегвеях. Оказалось, что мы быстрее передвигаемся на сегвеях, чем пешком, в два с половиной раза. Работа на сегвеях безусловно важна в ограниченном пространстве и в толпе. И мы готовы к дальнейшему медицинскому обеспечению на всех праздниках города", - сказала Савинова.

По ее словам, сегвеи были специально разработаны для медицинских целей. "У медика очень серьезная медицинская укладка: медикаменты и необходимая аппаратура. Он готов к оказанию всего объема экстренной помощи. Кроме этого, фельдшеру на сегвее хорошо видно, куда двигаться", - пояснила Савинова.

Она добавила, что медикам потребовалось несколько тренировок, чтобы уверенно чувствовать себя на сегвеях. Также на фан-фесте работают мобильные бригады скорой помощи, которые могут передвигаться в толпе намного быстрее обычных машин скорой помощи. "Пациент вывозится в медпункт на электрокаре или непосредственно в машину скорой помощи, далее он эвакуируется с фан-феста", - пояснила она.

В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).